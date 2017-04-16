Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/04/2017 14:06

AdÄ±yamanlÄ± depremzedeler Ã§adÄ±rlarda oy verdi

adÄ±yaman depremzedeler

AdÄ±yaman'da geÃ§tiÄŸimiz ay meydana gelen depremin ardÄ±ndan Ã§adÄ±rlarda yaÅŸamaya baÅŸlayan halk bugÃ¼n oylarÄ±nÄ± Ã§adÄ±rda kullandÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi ile ilgili yapÄ±lan referandum oylamasÄ± adÄ±yaman’Ä±n Samsat ilçesinde kurulan 20 çadÄ±rdaki 26 sandÄ±kta gerçekleÅŸtiriliyor. 2 Mart tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle çadÄ±rlarda hayatlarÄ±nÄ± sürdüren Samsat halkÄ± oylarÄ±nÄ± da çadÄ±rda kullandÄ±.Samsat ilçesinde 26 sandÄ±kta 5 bin 74 seçmen sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. Samsat halkÄ± ülke ve millet için oylarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, evlerine kavuÅŸmanÄ±n özlemi içerisinde olduklarÄ±nÄ± ifade ettiler.

Merkez Ä°lkokulu bahçesine kurulan çadÄ±rdaki 1003 nolu sandÄ±kta oy kullanan Samsat KaymakamÄ± Yusuf YÄ±ldÄ±rÄ±m ise açÄ±klamasÄ±nda, “Samsat ilçemizde oyumuzu kullanÄ±yoruz. Allah'tan hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyoruz. Ä°nÅŸallah çÄ±kan sonucunda vatanÄ±mÄ±zÄ±n milletimizin selameti adÄ±na, bundan sonra hem ilçemizde hem ülkemizde, dünya MüslümanlarÄ±na gelecek olana afetlerin belalarÄ±n Allah tarafÄ±ndan def edilmesine vesile olmasÄ±nÄ± cenabÄ± Allah'tan temenni ediyorum. Bütün vatanÄ±mÄ±za, milletimize ve ilçemize hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun inÅŸallah" dedi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
gÃ¶zaltÄ±

FETÃ– ve PKK'dan aranan kiÅŸiler sandÄ±k baÅŸÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ– ve PKK'ya Ã¼ye olmak suÃ§undan aranan 8 kiÅŸi, oy kullanmak iÃ§in gittikleri okullarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

trafik kazasÄ±

Oy kullandÄ±ktan sonra pikniÄŸe giden aile feci ÅŸekilde can verdi

EskiÅŸehir'de meydana gelen feci kazada anne ve baba hayatÄ±nÄ± kaybederken 3 Ã§ocuklarÄ± yaralandÄ±. Ailenin oy kullandÄ±ktan sonra pikniÄŸe gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

pusulayÄ± fotoÄŸraf Ã§eken kiÅŸi

Oy pusulasÄ±nÄ± fotoÄŸraf Ã§ekti sonra polise kafa attÄ±

Denizli'de saat 11.00 civarÄ±nda yaÅŸanan olayda kullandÄ±ÄŸÄ± oyun fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§eken kiÅŸi sonra da polise kafa attÄ±