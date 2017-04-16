Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/04/2017 15:58

100 yaÅŸÄ±ndayÄ±m demedi sandÄ±ÄŸa gitti

GÃ¼lizar Albayrak

BalÄ±kesir'de yaÅŸayan 100 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼lizar nine vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revini yerine getirmek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilçesinde yaÅŸayan 100 yaÅŸÄ±ndaki Gülizar Albayrak, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen vatandaÅŸlÄ±k görevini yapmak için torunu ile birlikte sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.Yamanegeli Ä°lkokulu'ndaki 1144 nolu sandÄ±kta oyunu kullanan Albayrak'Ä±, torunu Ali Albayrak oy kullanacaÄŸÄ± okula getirdi. Babaannesinin koluna girerek oy kullanacaÄŸÄ± sandÄ±ÄŸa kadar eÅŸilik eden Ali Albayrak, babaannesi oyunu kullandÄ±ktan sonra yine koluna girerek okuldan ayrÄ±ldÄ±.

 
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