Oy pusulasÄ±nÄ± fotoÄŸraf Ã§ekti sonra polise kafa attÄ±

Denizli'de saat 11.00 civarÄ±nda yaÅŸanan olayda kullandÄ±ÄŸÄ± oyun fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§eken kiÅŸi sonra da polise kafa attÄ±

Denizli'nin Merkezefendi Ä°lçesi'ndeki ReÅŸat Vural Ä°lkokulu'ndaki 2087 nolu sandÄ±ÄŸa gelen A.K., oyunu kullandÄ±ktan sonra cep telefonuyla fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekti. Bunu gören sandÄ±k görevlileri, A.K. hakkÄ±nda tutanak tutmak istedi. Ä°tiraz eden A.K., okul binasÄ±ndan çÄ±ktÄ±. SandÄ±k görevlilerinin konuyu polise bildirmesi üzerine A.K., görevli polisler tarafÄ±ndan durdurulmak istendi.

Ancak A.K., iddiaya göre, görevli polis memuru Ahmet Korkmaz'a kafa atarak kaÅŸÄ±nÄ± yardÄ±. Yaralanan polis memuru Korkmaz, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. A.K. ise kelepçelenerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SandÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu yerlerde, seçmenlerin fotoÄŸraf çekemeyeceÄŸi konusunda uyarÄ± yazÄ±sÄ±nÄ±n asÄ±lÄ± olduÄŸu belirtildi.