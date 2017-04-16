Oy kullandÄ±ktan sonra pikniÄŸe giden aile feci ÅŸekilde can verdi

EskiÅŸehir'de meydana gelen feci kazada anne ve baba hayatÄ±nÄ± kaybederken 3 Ã§ocuklarÄ± yaralandÄ±. Ailenin oy kullandÄ±ktan sonra pikniÄŸe gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Feci kaza Bozüyük-EskiÅŸehir karayolu Ä°nönü ilçesi sapaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, köprü çalÄ±ÅŸmalarÄ± sebebi ile tek yönden trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bölündüÄŸü yerde yaÅŸandÄ±.Referandumda oylarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± öÄŸrenilen anne ve baba, çocuklarÄ± ile birlikte pikniÄŸi giderken trafik canavarÄ±na yakalandÄ±lar. Bozüyük’ten EskiÅŸehir istikametine giden Mesut Bingöl yönetimindeki 26 BE 857 plakalÄ± otomobille, bölünen yolun giriÅŸinde karÅŸÄ± yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 F 0085 plakalÄ± kamyon çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, anne Nejla Bingöl ile baba Mesut Bingöl otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p hayatlarÄ±nÄ± kaybederken, 3 çocuklarÄ± ile yaralandÄ±. Kazada, kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduÄŸu öÄŸrenildi.

KazanÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, hayatlarÄ±nÄ± kaybeden anne ve babanÄ±n cenazesini güçlükle araçtan çÄ±kartÄ±rken, yaralÄ± çocuklar EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.OlayÄ±n ardÄ±ndan bir süre aksayan trafik, araçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden normale döndü.