Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/04/2017 16:21

FETÃ– ve PKK'dan aranan kiÅŸiler sandÄ±k baÅŸÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

gÃ¶zaltÄ±

FETÃ– ve PKK'ya Ã¼ye olmak suÃ§undan aranan 8 kiÅŸi, oy kullanmak iÃ§in gittikleri okullarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Trabzon'un Arsin ilçesinde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ÅŸüpheli, oy kullanmaya geldiÄŸi salonda yakalandÄ±.Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan, örgütle irtibatlÄ± olduÄŸu gerekçesiyle kapatÄ±lan Alparslan Koleji'nin ortaklarÄ±ndan E.Ö'nün yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.E.Ö'nün, Atatürk Ä°lkokulunda oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirleyen ekipler, sandÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu salona gelen zanlÄ±yÄ± gözaltÄ±na aldÄ±.Emniyete götürülen E.Ö'nün iÅŸlemleri sürüyor.

Malatya'da sandÄ±k baÅŸÄ±nda 3 gözaltÄ±

Malatya'da, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) ve PKK/KCK üyesi olma suçundan aranan 3 kiÅŸi, oy kullanmak için gittikleri okullarda yakalandÄ±.FETÖ/PDY ile irtibatlÄ±, iltisaklÄ± olduÄŸu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski öÄŸretmenler A.A. ve T.D. ile terör örgütü PKK/KCK üyesi olma sucundan aranan F.G, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda oylarÄ±nÄ± kullanmak için gittikleri okullarda Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüpheliler emniyet müdürlüÄŸüne götürüldü.

Adana'da 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'nÄ±n merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aranan 4 kiÅŸi, oy kullanmak için gittikleri okulda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, polis ekipleri, terör örgütü üyesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda arama kararÄ± bulunan 4 ÅŸüphelinin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda Bahçelievler Ä°lkokulu'nda oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirledi.Oy kullanacaklarÄ± sandÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu salona gelen 4 zanlÄ±, polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler emniyet müdürlüÄŸüne götürüldü.

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