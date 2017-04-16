Oy sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ± yaralÄ±lar var

Ä°stanbul Kartal'daki bir okulda oy sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga sonucunda 2 gÃ¶revlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Kartal Ä°MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oyalarÄ±n sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda sandÄ±k görevlileri arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±. Oy sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çÄ±kan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sürede kavgaya dönüÅŸtü. YaÅŸanan kavga sÄ±rasÄ±nda 2 kadÄ±n görevli hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.KavganÄ±n ardÄ±ndan okula çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. YaralÄ± kadÄ±n görevliler ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Öte yandan okulda sayÄ±m iÅŸlemi tamamlanan sandÄ±klar polis nezaretinde Ä°lçe Seçim Kuruluna taÅŸÄ±ndÄ±.