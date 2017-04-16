Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/04/2017 20:53

Oy sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ± yaralÄ±lar var

oy sayÄ±mÄ±

Ä°stanbul Kartal'daki bir okulda oy sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga sonucunda 2 gÃ¶revlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Kartal Ä°MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oyalarÄ±n sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda sandÄ±k görevlileri arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±. Oy sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çÄ±kan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sürede kavgaya dönüÅŸtü. YaÅŸanan kavga sÄ±rasÄ±nda 2 kadÄ±n görevli hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.KavganÄ±n ardÄ±ndan okula çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. YaralÄ± kadÄ±n görevliler ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Öte yandan okulda sayÄ±m iÅŸlemi tamamlanan sandÄ±klar polis nezaretinde Ä°lçe Seçim Kuruluna taÅŸÄ±ndÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
gÃ¶zaltÄ±

FETÃ– ve PKK'dan aranan kiÅŸiler sandÄ±k baÅŸÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ– ve PKK'ya Ã¼ye olmak suÃ§undan aranan 8 kiÅŸi, oy kullanmak iÃ§in gittikleri okullarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

trafik kazasÄ±

Oy kullandÄ±ktan sonra pikniÄŸe giden aile feci ÅŸekilde can verdi

EskiÅŸehir'de meydana gelen feci kazada anne ve baba hayatÄ±nÄ± kaybederken 3 Ã§ocuklarÄ± yaralandÄ±. Ailenin oy kullandÄ±ktan sonra pikniÄŸe gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

pusulayÄ± fotoÄŸraf Ã§eken kiÅŸi

Oy pusulasÄ±nÄ± fotoÄŸraf Ã§ekti sonra polise kafa attÄ±

Denizli'de saat 11.00 civarÄ±nda yaÅŸanan olayda kullandÄ±ÄŸÄ± oyun fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§eken kiÅŸi sonra da polise kafa attÄ±