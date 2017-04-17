Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/04/2017 12:08

AÄŸaoÄŸlu referandum iÃ§in 26 kiÅŸiyle girdiÄŸi iddiayÄ± kaybetti

ali aÄŸaoÄŸlu

ÃœnlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Ali AÄŸoÄŸlu referandumda yÃ¼zde 65 evet Ã§Ä±kacak diye 26 kiÅŸiyle girdiÄŸi iddiayÄ± kaybetti

Hürriyet yazarÄ± Cengiz SemercioÄŸlu, kendisini arayan Ali AÄŸaoÄŸlu'nun referandum da yüzde 65 oranÄ±nda 'Evet' oyu için 26 kiÅŸiyle iddiaya girdiÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±. ÇÄ±kan sonuçlara göre AÄŸaoÄŸlu iddiayÄ± kaybetti. AÄŸaoÄŸlu, 26 kiÅŸiye çorabÄ±ndan takÄ±m elbisesine kadar Tom Ford marka kÄ±yafetler alacak. 26 kiÅŸiye Tom Ford markalÄ± bir takÄ±m elbise alacak olan AÄŸaoÄŸlu takÄ±m baÅŸÄ±na 4-5 bin euro ödeyecek. Bu da Türk parasÄ± ile AÄŸaoÄŸlu'nun 26 takÄ±ma 550 bin lira ödeyeceÄŸini gösteriyor. Bir baÅŸka iddia kaybeden ünlü isim de iÅŸadamÄ± Ethem Sancak oldu. Hürriyet ekonomi yazarÄ± Vahap Munyar, Sancak'Ä±n yüzde 65 'Evet' için 30 kiÅŸiyle takÄ±m elbisesine bahse girdiÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±.

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