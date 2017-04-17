Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/04/2017 13:10

MGK'nÄ±n ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu toplanÄ±yor OHAL uzatÄ±lacak mÄ±

mgk

Referandum oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu toplanacak. 19 Nisan'a kadar OHAL sÃ¼resi uzatÄ±lmasÄ± bekleniyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak.AlÄ±nan bilgiye göre, MGK toplantÄ±sÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 19.30'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde gerçekleÅŸtirilecek.MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 20.30'da Bakanlar Kurulu toplanacak. Bugün önce MGK ardÄ±ndan da Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulu'nun OHAL'i uzatmasÄ± bekleniyor. OHAL süresi 19 Nisan'da sona erecek. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin "MGK'da görüÅŸeceÄŸiz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse uzatacaÄŸÄ±z" dedi. 

 

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