Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/04/2017 17:56

Hakkari'de terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± yaralÄ± asker ÅŸehit oldu

hakkari

Hakkari'de terÃ¶ristlerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada yaralÄ± uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaletepe ile Hantepe Üs Bölgeleri arasÄ±nda dün gece PKK'lÄ± teröristler ile güvenlik güçleri arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada 1'i aÄŸÄ±r 2 jandarma uzman erbaÅŸ, 1 piyade sözleÅŸmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandÄ±. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan Uzman ÇavuÅŸ Harun Åženözüvar, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu.

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