TuÄŸÃ§e bebeÄŸi denize atan anne ve sevgilisine mÃ¼ebbet hapis istemi

Ä°ddianameye gÃ¶re, gayri meÅŸru yollarla TuÄŸÃ§e bebeÄŸi dÃ¼nyaya getiren anne ve sevgilisi, kurtulmak iÃ§in denize attÄ±. ÅžÃ¼pheliler, mahkemeye gÃ¶re mÃ¼ebbet hapis istemiyle yargÄ±lanacak

Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸüpheliler Fatma K. ve Mustafa T'nin gayri resmi olarak birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± belirtildi. Åžüphelilerin 12 AralÄ±k 2016'da TuÄŸçe isimli bebeklerinin olduÄŸu, ÅŸüpheli Mustafa T'nin sabit bir iÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ± ve günlük iÅŸlerden para kazandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. 23 Ocak 2017'de Fatma K.'nin bebeÄŸin bakÄ±mÄ± için Mustafa T'den para istemesi üzerine tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, tartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya döndüÄŸü, tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Fatma K.'nin bebeÄŸi emzirmeye devam ettiÄŸi belirtildi. Mustafa T'nin "Yeter bÄ±ktÄ±m sizden. Yüzüne vurmayacaÄŸÄ±m, anlamasÄ±nlar seni dövdüÄŸümü" diyerek Fatma K'yi darp ettiÄŸi, bebeÄŸi alarak koltuÄŸa fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, "Önce bu çocuktan kurtul. Sonra intihar et. Sabah döndüÄŸümde sizi evde görmek istemiyorum. Ölün geberin. Kendinizi kurtarÄ±n benden" dediÄŸi anlatÄ±ldÄ±. Bunun üzerine Fatma K'nin evden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, tüm gece sokaklarda dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 24 Ocak'ta saat 06.25'te görüntü ve tanÄ±k ifadelerine göre Eminönü'nde bulunan Deniz Otobüsleri Deniz Ä°skelesi'ne gelerek kucaÄŸÄ±nda bulunan TuÄŸçe bebeÄŸi denize attÄ±ÄŸÄ±, bir süre daha sokakta dolaÅŸtÄ±ktan sonra polise giderek çocuÄŸunu denize attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi belirtildi.

AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÜEBBET HAPÄ°SLERÄ° Ä°STENDÄ°

Ä°ddianamede, ÅŸüphelilerin olay günü bebeÄŸin masraflarÄ± hususunda tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve ÅŸüpheli Mustafa T'nin bebeÄŸi fÄ±rlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiÄŸi, Fatma K'ye de "Bu çocuktan kurtul. Ä°ntihar et" diyerek yönlendirdiÄŸi, Fatma K'nin de olayÄ±n etkisiyle TuÄŸçe bebeÄŸi denize attÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžüphelilerin "Altsoydan akrabayÄ± kasten öldürmek" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisleri talep edildi. Åžüpheliler, Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanacaklar.