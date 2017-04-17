Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/04/2017 20:34

25 bin hasta sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

oy veren hasta

DÃ¼n yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nda TÃ¼rkiye genelinde 25 bin 359 hasta sandÄ±ÄŸa gitti

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± durumdaki vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanmaya götürülmesine yönelik verilen hizmet kapsamÄ±nda, Türkiye genelinde 25 bin 359 hasta sandÄ±ÄŸa götürüldü.SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ'Ä±n talimatÄ± üzerine, dün yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda çeÅŸitli saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla, oy kullanmak için sandÄ±ÄŸa gidemeyen vatandaÅŸlara, evde saÄŸlÄ±k hizmetleri ekiplerince sandÄ±k hizmeti verildi.AA muhabirinin bakanlÄ±k yetkililerinden edindiÄŸi bilgiye göre, Türkiye genelinde 7 bin 500 evde saÄŸlÄ±k hizmeti personeli ve 3 bin 480 aracÄ±n görev yaptÄ±ÄŸÄ± halk oylamasÄ±nda, sandÄ±ÄŸa gidemeyen vatandaÅŸlar, oy kullanacaklarÄ± sandÄ±klara hasta nakil araçlarÄ±yla taÅŸÄ±ndÄ±.

Halk oylamasÄ± esnasÄ±nda, illerdeki evde saÄŸlÄ±k hizmetleri koordinasyon merkezleri oy kullanma saatleri süresince açÄ±k tutuldu.

Ä°stanbul'da bin 626 hasta taÅŸÄ±ndÄ±

Talepte bulunan hastalar, evde saÄŸlÄ±k hizmeti sunan hasta nakil araçlarÄ± ile oy verecekleri merkezlere, saÄŸlÄ±k personelleri eÅŸliÄŸinde götürüldükten sonra tekrar evlerine bÄ±rakÄ±ldÄ±.Evde saÄŸlÄ±k hizmeti alan 18 bin 38 ve hastanede yatarak tedavi gören 7 bin 321 olmak üzere toplamda 25 bin 359 hastanÄ±n sandÄ±ÄŸa götürülerek oy kullanmasÄ± saÄŸlandÄ±.Ä°stanbul'da bin 626 hasta, Ankara'da 510, Ä°zmir'de bin 309, Van'da ise 344 hasta, evde saÄŸlÄ±k hizmetleri araçlarÄ±yla oy kullanacaklarÄ± okullara götürüldü.

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