Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/04/2017 08:55

Ä°zmir'de referandum gerginliÄŸi 19 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

referandum protestosu

Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde dÃ¼n akÅŸam meydana gelen olayda bir grup referandum sonucunu protesto etti. Protestoculara polis mÃ¼dahale ederken 19 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Dün akÅŸam saatlerinde üniversite öÄŸrencilerinin yoÄŸun olduÄŸu Küçükpark’ta toplanan bir grup, slogan atarak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu sonuçlarÄ±nÄ± protesto etmeye baÅŸladÄ±. Polis gösterinin izinsiz olduÄŸu belirterek daÄŸÄ±lmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. UyarÄ±ya raÄŸmen protestocu grup slogan atmayÄ± sürdürdü. Çevik kuvvet ekipleri göstericilere biber gazÄ± ve TOMA ile su sÄ±karak müdahale etti.Müdahale üzerine sokak aralarÄ±na kaçÄ±ÅŸan protestoculardan 19’u gözaltÄ±na alÄ±narak emniyete götürüldü. SoruÅŸturmanÄ±n sürdüÄŸü bildirildi.

AynÄ± yerde pazar gecesi, yine referandum sonuçlarÄ±nÄ± protesto etmek için yapÄ±lan gösteriye de polis müdahale etmiÅŸ, 4 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

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