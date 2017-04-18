Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/04/2017 08:57

Tahmini tutmayan araÅŸtÄ±rmacÄ± Adil GÃ¼r'den ÅŸaÅŸÄ±rtan savunma

Adil GÃ¼r

AraÅŸtÄ±rma kuruluÅŸu AG'nin sahibi Adil GÃ¼r referandum sonucundan yÃ¼zde 60.8 Evet Ã§Ä±kacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde tahminde bulunmuÅŸtu. GÃ¼r, tahminin tutmamasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

A&G AraÅŸtÄ±rma'nÄ±n Genel Müdürü Adil Gür, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum sonucunu deÄŸerlendirdi.Sputnik'in haberine göre referandumda yüzde 60.8 oranÄ±nda 'Evet' çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gür, tahmininin tutmamasÄ± üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi: "KararsÄ±zlarÄ± her zaman orantÄ±sal olarak daÄŸÄ±tÄ±rÄ±z. Bu defa kararsÄ±zlarÄ±n orantÄ±sal olarak daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±, hataya yol açmÄ±ÅŸ olabilir. Her seçimde de böyle yaparÄ±z. Seçmen aidiyeti referandumda geçerli deÄŸil demek ki."

'BU KEZ CHP'LÄ°LER KIZIYOR'

2010 referandumunda da yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gür, ÅŸöyle devam etti: "Bu kez de CHP'liler kÄ±zÄ±yor. Ancak benim AK Parti döneminde çok iÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyleyenler bunu ispat etmek durumunda."

"Ä°tibar kaybettiÄŸini" kabul eden Gür, sonraki seçimlerde bunu telafi etmeye çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti.

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