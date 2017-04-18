Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/04/2017 09:00

Suriyeliler ile Mersinli vatandaÅŸlar arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kavga

mersin

Mersin'de yaÅŸayan Suriyeliler ve mahalle sakinleri arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±

Mersin’de yaÅŸanan olayda Suriyeli vatandaÅŸlar ile mahalle sakinleri arasÄ±nda taÅŸlÄ± sopalÄ± kavga çÄ±ktÄ±. Mersin'in Akdeniz Ä°lçesi AdanalÄ±oÄŸlu Mahallesi’nde, tarÄ±m iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasÄ±nda alacak verecek konusundan tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.Ä°ki grup arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sürede büyüyerek kavgaya dönüÅŸtü.

Olaya dahil olan mahalleli ve diÄŸer Suriyeli vatandaÅŸlar arasÄ±nda yaÅŸanan taÅŸlÄ± sopalÄ± kavgada bir Suriyeli yaralanÄ±rken, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir aracÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Kavga sÄ±rasÄ±nda silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayÄ±da polis, TOMA ve zÄ±rhlÄ± araç sevk edildi.

Suriyeli vatandaÅŸlar ile mahalle sakinleri arasÄ±nda gerginlikÇok sayÄ±da Suriye vatandaÅŸÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± mahalleye Akdeniz KaymakamÄ± Hamdi Bilge AktaÅŸ ile Ä°l Emniyet Müdürü Mehmet Åžahne de geldi. Mahalleliyi sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan AktaÅŸ, istenmeyen bir takÄ±m olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ±n daha büyük boyutlara ulaÅŸmamasÄ± için tahliye çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ki grubun tekrar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmemesi önlemlerini artÄ±ran polis, Suriyelilerin çadÄ±rlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda barikat kurdu.

Ellerindeki sopalarla Suriyelilerin çadÄ±rlarÄ±na gitmek isteyen bazÄ± mahallelileri ise polis zorla ikna ederek geri dönderdi. Mahalle sakinlerinin daÄŸÄ±lmamakta Ä±srar etmesi üzerine Mersin ValiliÄŸi, mahalledeki Suriyelilerin tahliyesine karar verdi. Akdeniz Belediyesi ve BüyükÅŸehir Belediyesine ait otobüsler Suriyelilerin tahliyesi için bölgeye yönlendirildi. Suriyelilerin uygun görülen boÅŸ bir araziye yerleÅŸtireleceÄŸi belirtildi.

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