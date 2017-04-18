Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/04/2017 09:11

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼yelikten aranÄ±yorlardÄ± sandÄ±k baÅŸÄ±nda yakalandÄ±lar

sandÄ±k baÅŸÄ±nda gÃ¶zaltÄ±

AÄŸrÄ±'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼yelik suÃ§undan aranan 5 kiÅŸi referandum oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda sandÄ±k baÅŸÄ±na gittiÄŸi zaman yakalandÄ±

AÄŸrÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 16 Nisan tarihinde, oy kullanmaya giden ve "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak"tan aranan F.Y, "mala zarar vermek"le suçlanan Y.T. ile sigara kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan aranan S.M'yi kent merkezinde, "terör örgütüne üye olmak"tan aranan Y.G. ile "terör örgütü PKK/KCK'ya yardÄ±m etmek"ten hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olan M.T.C'yi Patnos ilçesinde yakaladÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Emniyete götürüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
flaÅŸ haber

Referandum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kana bulayacaklardÄ± tutuklandÄ±lar

16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ± kana bulamaya hazÄ±rlanan yabancÄ± uyruklu 5 DAEÅž'li terÃ¶rist tutuklandÄ±

aÄŸrÄ± haberleri

KayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda bulunanlar ÅŸok etti

AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde kayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda saklanmÄ±ÅŸ 160 kilo 615 gram eroin bulundu

fetÃ¶ operasyonu

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 9 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±nda

TekirdaÄŸ merkez olmak Ã¼zere 15 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±