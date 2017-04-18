TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼yelikten aranÄ±yorlardÄ± sandÄ±k baÅŸÄ±nda yakalandÄ±lar

AÄŸrÄ±'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼yelik suÃ§undan aranan 5 kiÅŸi referandum oylamasÄ± sÄ±rasÄ±nda sandÄ±k baÅŸÄ±na gittiÄŸi zaman yakalandÄ±

AÄŸrÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 16 Nisan tarihinde, oy kullanmaya giden ve "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak"tan aranan F.Y, "mala zarar vermek"le suçlanan Y.T. ile sigara kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan aranan S.M'yi kent merkezinde, "terör örgütüne üye olmak"tan aranan Y.G. ile "terör örgütü PKK/KCK'ya yardÄ±m etmek"ten hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olan M.T.C'yi Patnos ilçesinde yakaladÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Emniyete götürüldü.