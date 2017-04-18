Oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekip polise kafa atmÄ±ÅŸtÄ± ve karar verildi

Denizli'de referandum iÃ§in oy verdikten sonra oy pusulasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§eken ve polise kafa atan kiÅŸi tutuklandÄ±

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 16 Nisan günü yaÅŸanan olayda oy kullandÄ±ktan sonra fotoÄŸrafÄ±nÄ± çeken, sandÄ±k görevlilerince uyarÄ±lan ve olaya müdahale eden polislere kafa atan 27 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet K., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Ahmet K. ile birlikte göz altÄ±na alÄ±nan G.B ve Ä°.B emniyetteki sorgularÄ±nÄ± ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Kafa attÄ±ÄŸÄ± polisi kaÅŸÄ±ndan yaralan Ahmet K., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Öte yandan yaralanan polis memuru, Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi.