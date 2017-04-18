Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/04/2017 09:26

18 Nisan 2017 yurt genelinde hava durumu

hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son tahminlere gÃ¶re yurt genelinde 18 Nisan 2017 tarihinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

BazÄ± illerde hava durumu ÅŸöyle olacak:

Ankara: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar kÄ±sa süreli ve yerel saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Ä°stanbul: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sabah saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor 15

Ä°zmir: Çok bulutlu, sabah ve öÄŸle ilk saatlerde aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Adana: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Antalya: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinde doÄŸusunda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu,öÄŸle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralÄ±klÄ± gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
flaÅŸ haber

Referandum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kana bulayacaklardÄ± tutuklandÄ±lar

16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ± kana bulamaya hazÄ±rlanan yabancÄ± uyruklu 5 DAEÅž'li terÃ¶rist tutuklandÄ±

aÄŸrÄ± haberleri

KayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda bulunanlar ÅŸok etti

AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde kayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda saklanmÄ±ÅŸ 160 kilo 615 gram eroin bulundu

fetÃ¶ operasyonu

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 9 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±nda

TekirdaÄŸ merkez olmak Ã¼zere 15 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±