18 Nisan 2017 yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son tahminlere gÃ¶re yurt genelinde 18 Nisan 2017 tarihinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

BazÄ± illerde hava durumu ÅŸöyle olacak:

Ankara: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar kÄ±sa süreli ve yerel saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Ä°stanbul: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sabah saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor 15

Ä°zmir: Çok bulutlu, sabah ve öÄŸle ilk saatlerde aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Adana: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Antalya: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinde doÄŸusunda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu,öÄŸle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralÄ±klÄ± gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18