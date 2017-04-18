Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/04/2017 10:23

AVM'de korkutan yangÄ±n itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor

BaÄŸcÄ±lar

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da bulunan bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin zemin katÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Olay yerine itfaiye ekipleri gÃ¶nderildi

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin zemin katÄ±nda çÄ±kan yangÄ±na itfaiye ekipleri müdahale ediyor.BaÄŸcÄ±lar'daki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin zemin katÄ±ndaki bir iÅŸ yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. BinayÄ± duman kaplamasÄ± üzerine özel güvenlik görevlileri, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan vatandaÅŸlarÄ± ve iÅŸ yerlerindeki çalÄ±ÅŸanlarÄ± tahliye etti.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± söndürmek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
flaÅŸ haber

Referandum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kana bulayacaklardÄ± tutuklandÄ±lar

16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ± kana bulamaya hazÄ±rlanan yabancÄ± uyruklu 5 DAEÅž'li terÃ¶rist tutuklandÄ±

aÄŸrÄ± haberleri

KayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda bulunanlar ÅŸok etti

AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde kayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda saklanmÄ±ÅŸ 160 kilo 615 gram eroin bulundu

fetÃ¶ operasyonu

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 9 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±nda

TekirdaÄŸ merkez olmak Ã¼zere 15 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±