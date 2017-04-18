AVM'de korkutan yangÄ±n itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da bulunan bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin zemin katÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Olay yerine itfaiye ekipleri gÃ¶nderildi

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin zemin katÄ±nda çÄ±kan yangÄ±na itfaiye ekipleri müdahale ediyor.BaÄŸcÄ±lar'daki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin zemin katÄ±ndaki bir iÅŸ yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. BinayÄ± duman kaplamasÄ± üzerine özel güvenlik görevlileri, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan vatandaÅŸlarÄ± ve iÅŸ yerlerindeki çalÄ±ÅŸanlarÄ± tahliye etti.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± söndürmek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.