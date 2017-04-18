KÄ±rklareli beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ kentte hayat durdu

KÄ±rklareli'nde sabah erken saatlerde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± olumsuz etkiliyor

KÄ±rklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor.Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Dereköy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda sabah baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, zaman zaman etkisini arttÄ±rÄ±yor.BazÄ± sürücüler, yollardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaÅŸÄ±yor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸun devam ettiÄŸi bölgelerde, Ä°l Özel Ä°daresi ile KarayollarÄ± 15. Åžube ÅžefliÄŸi ekipleri çalÄ±ÅŸma yürütüyor.Meteoroloji MüdürlüÄŸü yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 derece ölçüldüÄŸü kentte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n akÅŸam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Dereköy köyünde yaÅŸayan vatandaÅŸlardan Necdet Akay, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, nisan ayÄ±nda kar yaÄŸmasÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bazÄ± bölgelerde 4 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilerek öz çekim yaptÄ±ÄŸÄ± görüldü.