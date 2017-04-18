FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 9 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±nda

TekirdaÄŸ merkez olmak Ã¼zere 15 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem" askeri yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturmanÄ±n ikinci dalgasÄ±nda 17 kiÅŸi hakkÄ±nda daha gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.TekirdaÄŸ Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince aralarÄ±nda rütbelilerin de bulunduÄŸu 9 asker daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler, TekirdaÄŸ Emniyet MüdürlüÄŸüne getirildi.

Mahrem yapÄ± çözüldü

Daha önceki operasyonlarda "il abisi" olduklarÄ± tespit edilen, 4'ü tutuklanan 7 ÅŸüphelinin ifadeleri sonrasÄ± "askeri yapÄ±lanmanÄ±n çözüldüÄŸü" öÄŸrenildi.TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde 5 ay süren çalÄ±ÅŸmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasÄ±nda farklÄ± haberleÅŸme yöntemleri deÅŸifre edildi. OperasyonlarÄ±n sürdüÄŸü ve gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ± belirtildi.Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleÅŸme yöntemleriyle ilgili henüz bir açÄ±klama yapÄ±lmazken soruÅŸturmanÄ±n devam edileceÄŸi öÄŸrenildi.Operasyonun ilk dalgasÄ±nda 62 ÅŸüpheli tutuklanmÄ±ÅŸ, 22 zanlÄ± adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.