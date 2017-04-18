KayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda bulunanlar ÅŸok etti

AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde kayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda saklanmÄ±ÅŸ 160 kilo 615 gram eroin bulundu

AÄŸrÄ± ValiliÄŸin'den yapÄ±lan açÄ±klamada, "UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ile DoÄŸubayazÄ±t Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü görevlilerimizce yapÄ±lan ortak çalÄ±ÅŸmalar neticesinde DoÄŸubayazÄ±t ilçesine baÄŸlÄ± bir köyde uyuÅŸturucu madde ticareti yapan ÅŸahÄ±slarÄ±n bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. YapÄ±lan tespit sonucu ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± ve uyuÅŸturucu maddelerin ele geçirilmesi amacÄ±yla 12 Nisan 2017 günü operasyon düzenlenmiÅŸtir. GerçekleÅŸtirilen operasyon sonucu uyuÅŸturucu madde ticareti yapan ÅŸahÄ±slarÄ±n dere yataÄŸÄ± içerisinde kayalarÄ±n oluÅŸturduÄŸu boÅŸluk içerisine sakladÄ±klarÄ± 160 kilo 615 gram eroin maddesi ele geçirilmiÅŸtir. Olayla ilgili A.S. isimli ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup, olay kapsamÄ±nda 5 ÅŸüphelinin ise yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam etmektedir" denildi.