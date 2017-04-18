Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/04/2017 11:15

Referandum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kana bulayacaklardÄ± tutuklandÄ±lar

flaÅŸ haber

16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ± kana bulamaya hazÄ±rlanan yabancÄ± uyruklu 5 DAEÅž'li terÃ¶rist tutuklandÄ±

Antalya Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube ekipleri, referandum öncesinde terör örgütü DEAÅž tarafÄ±ndan bombalÄ± eylem yapÄ±lacaÄŸÄ± istihbaratÄ± üzerine belirlenen adreslere nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n düzenledi. Operasyonda DEAÅž ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen aralarÄ±nda Rus, Fas, Ukrayna ve Suriyeliler'in de bulunduÄŸu8 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KalabalÄ±k yerlerde bombalÄ± eylem gerçekleÅŸtirme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± öne sürülen ÅŸüphelilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evlerde patlayÄ±cÄ± düzenekleri de ele geçirildi. Emniyet MüdürlüÄŸü'ndeki sorgularÄ± dün tamamlanan ÅŸüpheliler, saÄŸlÄ±k kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Åžüphelilerden 3'ü savcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 5'i çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklandÄ±.

 
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