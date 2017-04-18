Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/04/2017 20:32

BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi kabul edildi OHAL ne kadar uzatÄ±ldÄ±

ohal

OHAL, yarÄ±ndan itibaren 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±ldÄ±

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan tezkere üzerinde ÅŸahsÄ± adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 15 Temmuz darbe giriÅŸimine ve ülkenin terör örgütlerine yönelik verdiÄŸi mücadeleye iÅŸaret ederek, OHAL uygulamasÄ±nÄ±n böyle bir ortamda zorunluluk olduÄŸunu belirtti.Alparslan, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n haklÄ± gerekçeleri olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek, "Bu ÅŸekilde devletimizin birlik ve beraberliÄŸine kasteden düÅŸmanlara karÅŸÄ± daha net bir mücadele ortaya konulacaktÄ±r." dedi.

"Ä°KTÄ°DAR OHAL'Ä°N CAZÄ°BESÄ°NE KAPILDI"

CHP Ä°stanbul Milletvekili Mehmet BekaroÄŸlu da ÅŸahsÄ± adÄ±na konuÅŸmada, 16 Nisan'da gerçekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±na gölge düÅŸtüÄŸünü, bunun sorumlusunun ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduÄŸunu öne sürdü.BekaroÄŸlu, OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± talebini de eleÅŸtirerek, iktidarÄ±n OHAL'in cazibesine kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "OHAL devletine evrilme" tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu söyledi."Bu gidiÅŸ tehlikeli bir gidiÅŸtir" diyen BekaroÄŸlu, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile OHAL'in istismar edildiÄŸini, kötüye kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.KonuÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, OHAL'Ä±n 3 ay süre ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi kabul edildi.

 

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