TÃ¼rkiye'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°talyan gazeteci aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

TÃ¼rkiye'de 9 Nisan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°talyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayacak

Del Grande, durumunun iyi olduÄŸunu ancak ÅŸahsi eÅŸyalarÄ±na el koyulduÄŸunu, ne bir avukatla ne de bir baÅŸkasÄ±yla görüÅŸmesine izin verildiÄŸini, hakkÄ±nda bir suçlamada da bulunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek bu akÅŸamdan itibaren açlÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre Gabriele del Grande, 9 Nisan Pazar günü gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez bugün eÅŸini arayarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Åžu anda konuÅŸurken 4 polis beni izleyip dinliyor. SÄ±nÄ±rda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m ve Hatay'da geri gönderme merkezinde tutulduktan sonra MuÄŸla'ya yine bir geri gönderme merkezine getirildim, tecritte tutuluyorum.

"Belgelerim kurallara uygun, ancak bir avukat tayin etmeme izin verilmedi, bu gözaltÄ±nÄ±n ne zaman sona ereceÄŸi konusunda bilgi de verilmedi."

'Telefonuma ve ÅŸahsi eÅŸyama el konuldu'

SaÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu, "saçÄ±nÄ±n teline zarar gelmediÄŸini" belirten Del Grande ancak haklarÄ±ndan mahrum edildiÄŸini vurgulayarak ÅŸöyle devam etti:

"HakkÄ±mda herhangi bir suçlamada bulunulmamasÄ±na raÄŸmen telefon etmeme izin verilmiyor. Telefonuma ve ÅŸahsi eÅŸyama el koyuldu."

MuÄŸla ValiliÄŸi'nin internet sitesinde Geri Gönderme Merkezleri'nde bulunan yabancÄ±lara verilen haklar arasÄ±nda yakÄ±nlarÄ±na, notere, vatandaÅŸÄ± olduÄŸu ülke konsolosluk yetkilisine, yasal temsilciye ve avukata eriÅŸme ve bunlarla görüÅŸme yapabilme, ayrÄ±ca telefon hizmetlerine eriÅŸme imkanÄ± yer alÄ±yor.

GözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n sebebinin "iÅŸinin içeriÄŸiyle ilgili" olduÄŸunu belirten Del Grande, bu konuda defalarca sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Del Grande, ancak günlerce protesto etmesinin ardÄ±ndan bu telefon görüÅŸmesini yapmasÄ±na izin verildiÄŸini, Ä°talyan yetkililerin çabalarÄ±yla ilgili de kendisine bilgi verilmediÄŸini anlattÄ±.

Destek talep etti

"Bu akÅŸamdan itibaren açlÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ±m" diyen Del Grande, haklarÄ±na saygÄ± gösterilmesini saÄŸlamak için kendisine destek verilmesini istedi.

35 yaÅŸÄ±ndaki Gabriele Del Grande, mültecilerle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nÄ±yor.

2014'te baÅŸka iki yönetmenle birlikte, 5 mülteciyi kurmaca bir düÄŸün konvoyuyla Ä°talya'dan Ä°sveç'e sokarak bu yolculuÄŸun belgeselini çekmiÅŸti.

YakÄ±nlarÄ± Del Grande'nin, Suriye'den kaçmak zorunda kalan göçmenlerle ilgili yeni kitabÄ± için araÅŸtÄ±rma yapmak üzere Türkiye'de bulunduÄŸunu söylüyor.

Del Grande'nin Türkiye'de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± geçen hafta ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda birkaç gün içinde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi bekleniyordu.

Ä°talyan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Del Grande'nin durumunu "azami dikkatle" takip ettiklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.