PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey 50 sorumlusu silah bÄ±raktÄ±

PeÅŸmerge KomutanÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey 50 sorumlusu silah bÄ±rakarak evlerine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesindeki PeÅŸmerge KomutanÄ± KasÄ±m DÄ±rbo'nun KDP'nin resmi internet sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "PKK, Åžengal'de (Sincar) her geçen gün zayÄ±flamaya devam ediyor. Son olarak örgütün yaklaÅŸÄ±k 50 üst düzey siyasi ve askeri sorumlusu silah bÄ±rakÄ±p evine döndü." ifadelerini kullandÄ±. Silah bÄ±rakmak isteyen militanlarÄ±n kendisiyle irtibata geçtiÄŸini dile getiren DÄ±rbo, PKK'dan yaklaÅŸÄ±k 50 militanÄ±n kendi rÄ±zasÄ±yla ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.