YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy kararÄ± TÃ¼rkiye genelinde protesto edildi

16 Nisan'da yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nda YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± geÃ§erli saymasÄ± TÃ¼rkiye genelindeki Ã§ok sayÄ±da ilde protesto edildi

Ä°stanbul'un KadÄ±köy, Fatih, BeÅŸiktaÅŸ, BakÄ±rköy, AvcÄ±lar, Küçükçekmece, Güngören, Kartal, Maltepe "Kahrolsun istibdat, yaÅŸasÄ±n hürriyet", "HayÄ±r biz kazandÄ±k", "Oy hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na, sahtekarlÄ±ÄŸa hayÄ±r" gibi pankartlarla çok sayÄ±da yürüyüÅŸ gerçekleÅŸti.

YürüyüÅŸlerde "Bu daha baÅŸlangÄ±ç mücadeleye devam" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±, YSK Ä±slÄ±klar ve alkÄ±ÅŸlarla protesto edildi.

Ä°zmir'de çeÅŸitli semtlerde toplanan yüzlerce eylemci de "KurtuluÅŸ yok tek baÅŸÄ±na, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarÄ± atarak referandumun iptal edilmesini talep etti.

Antep'te tüm etkinlikler yasaklandÄ±, protestocular gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Gaziantep ValiliÄŸi ise kentte açÄ±k alanlarda yürütülen basÄ±n açÄ±klamasÄ±, yürüyüÅŸ, bildiri daÄŸÄ±tma, imza kampanyasÄ± gibi tüm toplumsal ve siyasal faaliyetleri bir ay boyunca yasakladÄ±.

KararÄ±n gerekçesi olarak "muhtemel küçük çaplÄ± asayiÅŸ olaylarÄ± ve protestolarÄ±n, yükselen siyasi tansiyonun etkisiyle büyük toplumsal olaylara dönüÅŸtürülebileceÄŸi" ve HalklarÄ±n BirleÅŸik Devrim Hareketi'nin "toplumsal barÄ±ÅŸÄ± bozmaya yönelik kaos, ÅŸiddet ve çatÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±n olmasÄ± amacÄ±yla protestolar düzenlemesi" gösterildi.

YasaÄŸa raÄŸmen bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak için toplanan protestoculara polis müdahale etti.

BBC Türkçe'ye bilgi veren CHP Gaziantep Ä°l BaÅŸkanÄ± Hayri Sucu, 3'ü CHP üyesi olmak üzere 9 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

EskiÅŸehir'de de tencere ve tavalarla sokaÄŸa çÄ±kan protestocular "FaÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza" sloganlarÄ± attÄ±.

Konya'da "HayÄ±r biz kazandÄ±k" pankartÄ±yla bir araya gelen eylemciler Yüksek Seçim Kurulu'nu "referandumdaki hile ve usulsüzlükler" konusunda bir adÄ±m atmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Ankara'da KuÄŸulu Park'ta toplanan protestocular "Parti devletine hayÄ±r, seçilmiÅŸ krallÄ±ÄŸa hayÄ±r" sloganlarÄ± attÄ±. KÄ±lÄ±zay'da toplanan bazÄ± eylemciler de referandumun iptali talebinde bulundu. YSK önüne gelen çok sayÄ±da vatandaÅŸ, Kurul'a itiraz dilekçesi bÄ±raktÄ±.

TekirdaÄŸ'da da bir grup protestocu "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarÄ±yla yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi.MuÄŸla, AydÄ±n, Mersin, Kocaeli, Adana, Çanakkale ve Adana illerinde de çeÅŸitli protestolar gerçekleÅŸtirildi.Adana'daki protestonun ardÄ±ndan bazÄ± protestocularÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.