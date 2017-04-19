Ä°stanbul polisi sabaha karÅŸÄ± 13 ÅŸÃ¼phelinin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°stanbul'da sabaha karÅŸÄ± Ã§ok sayÄ±da adrese dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 2 ÅŸÃ¼pheli uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ä°stanbul'un AvcÄ±lar ilçesinde polis tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik operasyonda 2 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, polis helikopteri ve özel harekat polislerinin desteÄŸiyle ilçede 12 adreste 13 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için sabaha karÅŸÄ± eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerçekleÅŸtirdi.

ÇeÅŸitli tür ve miktarlarda uyuÅŸturucu ele geçirildi

"TorbacÄ±" olarak bilinen sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik 150 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarda, önceden belirlenen adreslerde detaylÄ± arama yapÄ±ldÄ±.Aramalarda, çeÅŸitli tür ve miktarlarda uyuÅŸturucularÄ±n yanÄ± sÄ±ra 2 ruhsatsÄ±z tabanca ele geçirildi.Operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 2 ÅŸüpheli ise emniyete götürüldü.