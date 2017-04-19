AÄŸrÄ±'dan acÄ± haber 1 asker hain pusuda ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

AÄŸrÄ±'da terÃ¶ristler tarafÄ±ndan yola dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ± infilak etti. Olay sonrasÄ±nda yaralanan asker ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼
DoÄŸubeyazÄ±t'Ä±n Gürbulak mevkisi Karaburun köyü yakÄ±nlarÄ±nda PKK'lÄ± teröristlerce yola yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti.Olayda, yolda mayÄ±n arama faaliyeti yürüten bir asker aÄŸÄ±r yaralandÄ±.YaralÄ± asker, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi Dursun OdabaÅŸ TÄ±p Merkezi'nde ÅŸehit oldu.
Åžehidin ailesine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Kadir Bahçe'nin ErciÅŸ AÅŸaÄŸÄ± TOKÄ° Sahil Kent Mahallesi'ndeki ailesine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Bahçe'nin ÅŸehadet haberini alan yakÄ±nlarÄ±, aÄŸÄ±tlarÄ±n yükseldiÄŸi ÅŸehidin baba evine akÄ±n etti. Baba evine dev Türk BayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Kadir Bahçe'nin bugün öÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düzenlenecek törenle son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacaÄŸÄ± belirtildi.