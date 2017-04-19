Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± inceleme yapÄ±lÄ±yor

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne gece yarÄ±sÄ± kimliÄŸi belli olmayan kiÅŸiler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateÅŸ açÄ±ldÄ±. KimliÄŸi belirsiz kiÅŸi yada kiÅŸiler tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 el ateÅŸ edildi. SaldÄ±rÄ±da ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurÅŸunun isabet ettiÄŸi görüldü.BüyükÅŸehir belediyesine gelen polis ekipleri geniÅŸ çaplÄ± çalÄ±ÅŸma yürütürken, olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.