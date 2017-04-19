Tunceli ÅŸehitlerinin cenazeleri Ali TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderildi

Tunceliâ€™de dÃ¼ÅŸen helikopterde ÅŸehit olan 12 personelin cenazeleri Adli TÄ±p Kurumuna getirildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinden dün 11.40 sÄ±ralarÄ±nda havalanan Skorsky S-70 Blackhawk tipi Polis Helikopterinden 10 dakika sonra irtibat kesilmiÅŸti. Tunceli, ElazÄ±ÄŸ, Erzurum ve DiyarbakÄ±r'dan giden kurtarma ekipleri, 4 saat süren çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Pülümür ilçesine baÄŸlÄ± SarÄ±gül Köyü çevresinde 2 bin 500 rakÄ±mlÄ± MahmutboÄŸazÄ±nÄ±n karla kaplÄ± daÄŸlÄ±k arazisinde helikopterin enkazÄ±nÄ± bulmuÅŸ ve 12 personelin ÅŸehit olduÄŸunu belirlenmiÅŸti.

Åžehit olan Tunceli’nin Pülümür ilçesinde görev yapan polis memurlarÄ± Ekrem Dereli ve Sadettin Demir ile Nazimiye Ä°lçesinde görev yapan polis memurlarÄ± CandaÅŸ Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Azam Gündede’nin komiser yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ±na girmek için helikopterde olduklarÄ± öÄŸrenildi.

Åžehit polislerin yanÄ± sÄ±ra Tunceli'den helikoptere binen Hakim Onur Alan, Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Yavuz Selim Karaman ile mürettebatlardan Komiser Pilot Abdullah Ortanca, polis memuru teknisyen Murat Ködük ve sözleÅŸmeli pilot Dilaver KarsavuranoÄŸlu'da ÅŸehit olmuÅŸtu.

Olay yerinden alÄ±nan ÅŸehitlerin naaÅŸlarÄ± helikopterlerle FÄ±rat Üniversitesi'ndeki piste getirildi. Helikopterlerden alÄ±nan ÅŸehitlerin naaÅŸlarÄ± ambulanslarla FÄ±rat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.