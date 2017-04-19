Mete Yarar Tunceli'de dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili aklÄ±na takÄ±lan soruyu aÃ§Ä±kladÄ±

GÃ¼venlik UzmanÄ± Mete Yarar Tunceli'de 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ helikopter kazasÄ±yla ilgili konuÅŸtu. Yarar, "Benim kafamdaki tek soru iÅŸareti; helikopter dÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce kuleyle irtibatÄ±nÄ±n kesilmesidir, sanÄ±rÄ±m helikopterle irtibatÄ±nÄ±n nasÄ±l kesildiÄŸi konusunda AFAD bir aÃ§Ä±klama yapacaktÄ±r." dedi.

Tunceli'de düÅŸen ve mürettebat ile birlikte 12 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu helikopter kazasÄ± hakkÄ±nda Güvenlik UzmanÄ± Mete Yarar Habertürk TV'de deÄŸerlendirmelerde bulundu.Güvenlik UzmanÄ± Mete Yarar, "Yolcu sayÄ±sÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda mürettebatÄ± saymazsak dokuz kiÅŸi var, bu da helikopteri zorlayÄ±cÄ± bir faktör deÄŸil. Ama anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla bölgelde yoÄŸun bir sis olduÄŸuyla ilgili bir duyum var." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

ESKÄ° BÄ°R HELÄ°KOPTER DEÄžÄ°L

Mete Yarar, "Åžunu da söyleyebiliriz bu helikopter yeni mi, eski mi diye çok tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r onu da söyleyerek gideyim. Bu helikopterler dünyada zor arazi ÅŸartlarÄ±nda en iyi kullanÄ±lan helikopterler, bundan daha iyisi yapÄ±lmadÄ± o anlamda da eski bir helikopter deÄŸil, her ÅŸeyi yedekli olan bir helikopter, çift motorlu bir helikopter ve bütün sistemler bir tanesi arÄ±zaya girdiÄŸinde yedeÄŸi çalÄ±ÅŸacak ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ne olursa olsun eski de olsa dünyada kullanÄ±lan en iyi helikopter diyebiliriz."dedi.

"KAFAMDAKÄ° TEK SORU Ä°ÅžARETÄ°..."

Yarar, "Hem TSK'nÄ±n hem de polisin envanterinde var, lisansÄ± alÄ±ndÄ±ktan sonra motorlarÄ± dahil Türkiye'de üretilmeye baÅŸlandÄ±. Bir kez daha söyleyebilirim bu helikopter yerine baÅŸka bir helikopter olsaydÄ± ÅŸartlar anlamÄ±nda zaten irtifasÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ± söz konusu deÄŸil. Tunceli irtifa anlamÄ±nda yüksek bir yer, bu alanda da kullanÄ±labilecek en ideal helikopter bu. Benim kafamdaki tek soru iÅŸareti; helikopter düÅŸmeden önce kuleyle irtibatÄ±nÄ±n kesilmesidir, sanÄ±rÄ±m helikopterle irtibatÄ±nÄ±n nasÄ±l kesildiÄŸi konusunda AFAD bir açÄ±klama yapacaktÄ±r." dedi.