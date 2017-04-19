12 kiÅŸinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kazayla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸen ve 12 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kÄ±rsalÄ±nda bir hakim, 7 polis, bir astsubay ve 3 mürettebattÄ±n ÅŸehit olduÄŸu helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Pülümür ilçesinden havalanan skorsky tipi polis helikopterin hava muhalefetti nedeniyle dün düÅŸmesi sonucu 12 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu kazaya iliÅŸkin Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.