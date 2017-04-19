12 kiÅŸinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kazayla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda , KHK ile ihraÃ§ edilen eski emniyet mensuplarÄ± ve aralarÄ±nda eski UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 55 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±