Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/04/2017 17:07

KÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± kaldÄ±rmayÄ±n serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava geliyor

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

AlÄ±nan son bilgiye gÃ¶re yurt genelinde yarÄ±n sabahtan itibaren serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava bekleniyor

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre Türkiye, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren kuzeybatÄ± bölgelerden baÅŸlayarak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n ardÄ±ndan da serin havanÄ±n etkisine girecek. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± cuma günü kuzeybatÄ± kesimlerden baÅŸlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iç ve batÄ± bölgelerinde hissedilir düzeyde (6-12 derece) azalacak ve mevsim normalleri altÄ±nda seyredecek.

Marmara, Ege, Göller Yöresi, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyi ve GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda, perÅŸembe günü yerel olarak saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak görülecek. 

Marmara, Ege, Karadeniz ve BatÄ± Akdeniz ile Ä°ç Anadolu'da cuma günü yaÄŸmur ve saÄŸanak görülecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Afyonkarahisar, UÅŸak, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olmasÄ± (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

23 Nisan Pazar günü yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Karadeniz, Ä°ç Anadolu, Güney ve Ä°ç Ege, BatÄ± Akdeniz ile DoÄŸu Anadolu'nun cumartesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ±'nÄ±n kutlanacaÄŸÄ± pazar günü yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak; Karadeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Ege, Göller Yöresi ve Ä°ç Anadolu'nun yüksek ve daÄŸlÄ±k kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar bekleniyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurdun kuzey, iç ve batÄ± bölgelerinde mevsim normallerinin altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

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