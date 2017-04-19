Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/04/2017 17:10

Ankara'da 55 kiÅŸi FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ– operasyonu

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda , KHK ile ihraÃ§ edilen eski emniyet mensuplarÄ± ve aralarÄ±nda eski UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 55 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kurumlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarÄ±nda iliÅŸiÄŸi kesilen ve mevcut çalÄ±ÅŸanlarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Emniyet müdürlüÄŸüne getirilen ÅŸüphelilerin ifade alma iÅŸleminin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.Öte yandan aynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri de FETÖ üyesi olduklarÄ± belirlenerek, kanun hükmünde kararname (KHK) ile iliÅŸiÄŸi kesilen eski emniyet mensuplarÄ±na yönelik operasyon düzenledi.Bu kapsamda 30 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, firari ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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