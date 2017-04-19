Referandum sonucunu protesto edenlere operasyon dÃ¼zenlendi

Referandum oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ± Ä°stanbul'da protesto dÃ¼zenledi. ProtestocularÄ±n evine dÃ¼zenlenen baskÄ±n sonucunda 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bugün sabah saatlerinde terörle mücadele birimlerinin birden fazla eve gerçekleÅŸtirdiÄŸi baskÄ±nlarda ÅŸu ana kadar 16 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BBC Türkçe'ye bilgi veren BirleÅŸik Haziran Hareketi üyesi bir avukat, polisin kendilerine 38 kiÅŸilik bir gözaltÄ± listesi olduÄŸunu söylediÄŸini fakat listeyi göstermediÄŸini aktardÄ±:

"Vatan Emniyet'e gelip gözaltÄ±ndakilerle görüÅŸtüÄŸümüzde 16 kiÅŸinin gözaltÄ±nda olduÄŸunu tespit ettik. DiÄŸerleri polis tarafÄ±ndan henüz bulunamamÄ±ÅŸ.

"Sabah gözaltÄ±na alÄ±nan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za 'MeÅŸru 'evet'i tanÄ±mayÄ±p halkÄ± galeyana getirme' suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± söylenmiÅŸ. Fakat böyle bir suç tanÄ±mÄ± yok.

"Bu yüzden daha sonra Vatan Emniyet'e gelen CHP Milletvekilleri Ali Åžeker, Onursal AdÄ±güzel ve Selina DoÄŸan'a verdikleri bilgide suçlamanÄ±n ne olduÄŸunun belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, herkesin farklÄ± ÅŸeylerle suçlanabileceÄŸini, sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n incelenerek delillerin toplanmakta olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

"Dosyada kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k olduÄŸu için neyle suçlandÄ±klarÄ±nÄ± bilemiyoruz. Eskiden bir suç iÅŸlenince iÅŸleyen kiÅŸi bulunurdu. Åžimdi kiÅŸiyi alÄ±p suçu bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

"Henüz soruÅŸturma numarasÄ±nÄ± veya savcÄ±yÄ± öÄŸrenebilmiÅŸ deÄŸiliz. Avukat arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z adliyeye giderek gözaltÄ± ve haksÄ±z yakalama kararlarÄ±na itiraz etti."

Ortak nokta 'protestoya katÄ±lmak'

Haziran Hareketi'nin bir diÄŸer avukatÄ± Deniz DemirdöÄŸen de gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n ortak noktasÄ±nÄ±n referandum sonrasÄ± gerçekleÅŸtirilen protestolara katÄ±lmak olduÄŸunu söyledi.

DemirdöÄŸen, sabaha karÅŸÄ± Özgürlük ve DayanÄ±ÅŸma Partisi Ä°stanbul Ä°l Yönetimi'nden Mesut Geçgel'in kendisini arayarak "Polisler geldi, beni 'Evet'e yönelik meÅŸruiyeti sarsmak üzere halkÄ± galeyana getirmek suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±yorlar" dediÄŸini, sonrasÄ±nda diÄŸer müvekkillere de aynÄ± açÄ±klamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiklerini belirtti.

GözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n Halkevleri, ÖDP, Haziran Hareketi, Fikir Kulüpleri FederasyonlarÄ±, Devrimci Hareket gibi çeÅŸitli örgütlere üye olduÄŸunu söyleyen Avukat DemirdöÄŸen, bugün soruÅŸturmanÄ±n savcÄ±sÄ± ile görüÅŸmeyi umduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Öte yandan Ä°zmir'de de BirleÅŸik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi ve Redaktif.net Genel YayÄ±n Yönetmeni Hakan Gülseven gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.