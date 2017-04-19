Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili kÃ¶tÃ¼ haber

IÄŸdÄ±r'da KÄ±jik mezrasÄ±ndaki 24 hanenin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlar, "Biz bu Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ±yÄ±z. Bir Suriyeli kadar olmuyor muyuz?" ÅŸeklinde tepkisini belirtti