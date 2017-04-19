Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili kÃ¶tÃ¼ haber

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n makineye baÄŸlÄ± yaÅŸam savaÅŸÄ± verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
SanatçÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunmasÄ±yla ilgili Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca re'sen baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 7 güvenlik kamerasÄ± kaydÄ±nÄ±n incelenmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.
SaldÄ±rÄ± ihtimalini göz önünde bulunduran savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Erkal'Ä±n baygÄ±n bulunduÄŸu otoparkÄ± gören 7 farklÄ± güvenlik kamerasÄ± görüntülerine el koyduÄŸu öÄŸrenildi.
Görüntülerin her karesinin tek tek inceleneceÄŸi ve detaylÄ± incelemenin ardÄ±ndan hazÄ±rlanacak raporun savcÄ±lÄ±ÄŸa sunulacaÄŸÄ± kaydedildi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Erkal'Ä±n tedavi gördüÄŸü hastaneden açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada 9 gündür yoÄŸun bakÄ±m servisinde tedavisi süren Erkal'Ä±n beynindeki kanamanÄ±n durdurulmasÄ±na raÄŸmen ödeminin devam ettiÄŸi belirtildi.Erkal'Ä±n yapÄ±lan günlük kontrollerinde beyninde oluÅŸan ödemin geriye gitmediÄŸi kalbinin çalÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen makineye baÄŸlÄ± olarak tedavisinin sürdüÄŸü belirtildi.