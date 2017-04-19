Halikarnas Disko'da Ã§Ä±kan dev yangÄ±n korkuttu

Bodrum'da bulunan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Halikarnas Disko'da Ã§Ä±kan yangÄ±nda can kaybÄ± yaÅŸanmazken maddi hasar meydana geldi

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde 1975 yÄ±lÄ±nda turizmci Süleyman Demir tarafÄ±ndan hizmete açÄ±lan ve dünyaca ünlü ÅŸovlarÄ± ile bilinen Kumbahçe Mahallesi'ndeki Halikarnas Disko'da bugün saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda yaza hazÄ±rlÄ±k ve tadilat çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±rken yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Otopark bölümündeki, yüksekliÄŸi 24 metre geniÅŸliÄŸi 50 metre olan ve izolasyon malzemeleri ile kaplÄ± ses yalÄ±tÄ±m duvarÄ±nda iÅŸçilerin spiral makinasÄ± ile çalÄ±ÅŸÄ±rken kÄ±vÄ±lcÄ±mlarÄ±n süngerleri tutuÅŸturmasÄ± ile baÅŸlayan ve kÄ±sa sürede büyüyen yangÄ±na ilk müdahaleyi, yangÄ±n tüpleri ve su dökerek iÅŸçiler yaptÄ±. Bu sÄ±rada ihbar üzerine gelen üç itfaiye aracÄ± ile 12 itfaiye eri de alevlere müdahale etti. Simsiyah dumanlar yaklaÅŸÄ±k 5 kilometre uzaklÄ±ktan görülürken, yangÄ±n panik yaÅŸanmasÄ±na da neden oldu. YangÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 saatte güçlükle söndürülürken ses yalÄ±tÄ±m duvarÄ± kullanÄ±lmaz hale geldi.

Halikarnas Disko yetkilisi Osman Özbilen, "Haziran ayÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z açÄ±lÄ±ÅŸ öncesinde tadilat ve yenileme iÅŸleri yapÄ±yorduk. Diskonun içerisinde deÄŸil otopark bölümündeki ses duvarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. TaÅŸeron iÅŸçilerimiz çalÄ±ÅŸÄ±rken, spiralden çÄ±kan kÄ±vÄ±lcÄ±mlar yangÄ±na neden oldu. Diskonun ana bölümünde herhangi bir zarar yok, kÄ±sa zamanda müdahale ile yangÄ±nÄ± diÄŸer bölümlere sÄ±çramasÄ±nÄ± önlemeyi baÅŸardÄ±k. Önemli olan herhangi bir iÅŸçimize, arkadaÅŸÄ±mÄ±za bir ÅŸey olmamasÄ±" dedi.