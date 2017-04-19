KÄ±jik mezrasÄ±na yÄ±kÄ±m kararÄ± Ã§Ä±ktÄ± vatandaÅŸ tepkili

IÄŸdÄ±r'da KÄ±jik mezrasÄ±ndaki 24 hanenin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlar, "Biz bu Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ±yÄ±z. Bir Suriyeli kadar olmuyor muyuz?" ÅŸeklinde tepkisini belirtti

IÄŸdÄ±r merkez Suveren Köyü'ne baÄŸlÄ± KÄ±jik MezrasÄ±'ndaki 24 hane, IÄŸdÄ±r'a baÄŸlÄ± ErhacÄ± Köyü'nün merasÄ±na kurulduÄŸu gerekçesiyle yÄ±kÄ±m kararÄ± çÄ±ktÄ±. YÄ±llardan beridir burada oturduklarÄ±nÄ± belirten mezra halkÄ±, gidecek yerlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler.

MEZRA SAKÄ°NLERÄ°NÄ°N GÖZÜ ÖNÜNDE YIKIMA BAÅžLANDI

Sabah saatlerinde iÅŸ makinelari jandarmanÄ±n güvenlik önlemleri altÄ±nda ve mezra sakinlerinin gözü önünde yÄ±kÄ±ma baÅŸladÄ±. YÄ±kÄ±m esnasÄ±nda kameralara konuÅŸan KÄ±jik mezrasÄ±nda ikamet eden ve evi yÄ±kÄ±lan Ali Abakay, "Allah rÄ±zasÄ± için bize haksÄ±zlÄ±ktÄ±r. Bir mahkeme nasÄ±l bir karar vermiÅŸ, evlerimizi haksÄ±z yere yÄ±ktÄ±lar . Evlerimizi yÄ±kÄ±yorlar, söküyorlar, tamam biz bir ÅŸey demiyoruz, çoluk çocuk kimse sesini çÄ±karmÄ±yor. Biz diyoruz 'devlettir kanundur nasÄ±l uygunsa öyle yapsÄ±n'. Evlerimiz yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ ama ÅŸimdi de diyor ki 'senin yÄ±kÄ±lan kapÄ±, pencere ve aÄŸaçlarÄ±nÄ±n hepsini toplayÄ±p götüreceÄŸim'.

''BÄ°Z BU ÜLKENÄ°N VATANDAÅžIYIZ''

Neden bizim evimizin sacÄ±nÄ±, kapÄ± ve penceresini götürüyorlar. Biz bu yÄ±kÄ±lan malzamelerimizi belki hurdacÄ±ya vereceÄŸiz çoluk çocuÄŸumuzun emeÄŸini rÄ±zkÄ±nÄ± neden yükleyip götürsünler. KapÄ± pencereler bize ihtiyaçtÄ±r ve lazÄ±mdÄ±r. Rusya'dan gelmemiÅŸiz. Biz bu ülkenin vatandaÅŸÄ±yÄ±z. Bir Suriyeli kadar olmuyor muyuz? Bizim burada bir karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ±mÄ±z hakkÄ±mÄ±z yok mu? Peki biz nereye gideceÄŸiz? Bu topraklkda dede, baba ve atalarÄ±mÄ±z 150 yÄ±ldÄ±r yaÅŸamÄ±ÅŸ ve biz de yaÅŸÄ±yoruz. Bizim bu toprak üzerinde hiç hakkÄ±mÄ±z yok mu?" dedi.