TSK aÃ§Ä±kladÄ± ÅžÄ±rnak'ta 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

ÅžÄ±rnak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) yapÄ±lan bilgilendirmede, 23'üncü Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamÄ±nda, 19.50-20.20 saatlerinde Bestler Dereler kÄ±rsalÄ±nda alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu hava harekatÄ± düzenlendiÄŸi belirtildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±yla düzenlenen harekatta, bölgedeki maÄŸaralardan birinde tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, iki silah mevzisi de imha edildi.

Kaçan 2 terörist kobra helikopterinin ateÅŸiyle etkisiz hale getirildi

ÅžÄ±rnak ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, operasyonda kaçan 2 teröristin de kobra helikopterinin ateÅŸiyle etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi. Bununla birlikte, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayÄ±sÄ±nÄ±n 13'e yükseldiÄŸi ve bölgede operasyonlarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla sürdürüldüÄŸü kaydedildi.