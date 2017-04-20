FETÃ–'nÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na dev operasyon

Ä°stanbul merkez olmak Ã¼zere 7 ilde FETÃ–'nÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "abla" diye tabir edilen kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na yönelik Ä°stanbul merkezli 7 il 36 adreste 36 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için eÅŸ zamanlÄ± operasyon yaptÄ±.Operasyon kapsamÄ±nda bazÄ± ÅŸüphelilerin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve adreslerinde aramalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler, Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k muayenesinden geçirildi.Polisin operasyon kapsamÄ±ndaki aramalarÄ± devam ediyor.