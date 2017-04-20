Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/04/2017 08:45

Ä°brahim Erkal ile ilgili soruÅŸturmada Ã§arpÄ±cÄ± geliÅŸme

Ä°brahim Erkal

Hastanede tedavi gÃ¶ren sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n herhangi bir saldÄ±rÄ±ya maruz kalmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken dosyayÄ± Ä°stanbul AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi devraldÄ±

YoÄŸun bakÄ±mda yaÅŸam mücadelesi veren ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n hayati tehlikesi sürüyor. Ä°stanbul Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda beyin kanamasÄ± geçiren Erkal'la ilgili soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±, Ä°stanbul Cinayet MasasÄ± devraldÄ±. Polisin ilk tespitlerine göre; Erkal'Ä±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadÄ± ancak inceleme derinleÅŸtirilecek.

OLAY YERÄ°NÄ° GÖREN KAMERA YOK

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Erkal'Ä±n dosyasÄ±nÄ± Ä°stanbul AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Cinayet Büro AmirliÄŸi devraldÄ±. Erkal'Ä±n beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸi ve baygÄ±n halde bulunduÄŸu otoparkta yer alan güvenlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± toplayan polisler, görüntüleri tek tek inceledi. Ancak ilk tespitlerine göre; olayÄ±n meydana geldiÄŸi noktayÄ± gören kamera yok. SoruÅŸturmayÄ± devralan Ä°stanbul Cinayet MasasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan ilk incelemeler kapsamÄ±nda giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kameralar tarafÄ±ndan kaydedilen olaya iliÅŸkin ÅŸarkÄ±cÄ± Erkal'Ä±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadÄ±. Ä°ddialara göre; Erkal baÅŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bir yÄ±rtÄ±k vardÄ±. Erkal'Ä±n gözlüÄŸü olaydan sonra baygÄ±n halde bulunduÄŸunda yanÄ± baÅŸÄ±nda yerdeydi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda detaylÄ± inceleme sürüyor.

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