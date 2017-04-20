Dikkat Ä°stanbul'da bu yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Bu akÅŸam Vodefone Arena'da oynanacak BeÅŸiktaÅŸ Lyon maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

BeÅŸiktaÅŸ’taki Vodafone Arena StadÄ±’nda bu akÅŸam oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-O. Lyon maçÄ± nedeniyle stat çevresindeki yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, Vodafone Arena StadÄ±’nda 20 Nisan PerÅŸembe günü saat 22.05’de oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-O. Lyon Avrupa Ligi maçÄ± nedeniyle stat çevresindeki yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Maç günü trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ve alternatif güzergahlar ÅŸöyle:

“Akaretler Süleyman Seba Caddesi dönüÅŸleri kapatÄ±larak, Dolmabahçe istikametine akÄ±m gönderilmeyecek, akÄ±m geri çevirilecektir. Stadyum arkasÄ± Asker OcaÄŸÄ± Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akÄ±m gönderilmeyecek, akÄ±m Mete Caddesi'ne yönlendirilecektir. GümüÅŸsuyu MKE önünden kapama yapÄ±lacak, akÄ±m Dolmabahçe’ye verilmeyecek, yan yoldan KabataÅŸ istikametine verilecektir. Dolmabahçe Tünel çÄ±kÄ±ÅŸÄ±ndan kapama yapÄ±lÄ±p akÄ±m stadyum arkasÄ±na gönderilmeyecek,Taksim- Harbiye istikameti trafiÄŸe kapatÄ±lacaktÄ±r. KadÄ±rgalar alt baÅŸtan stadyum civarÄ±na akÄ±m gönderilmeyecek, akÄ±m KabataÅŸ-Karaköy istikametine yönlendirilecektir. BayÄ±ldÄ±m ve Küçük Çiftlik Caddesi'nden gelen akÄ±m Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akÄ±m Asker OcaÄŸÄ± Caddesi'ne gönderilecektir. Mete KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Dolmabahçe istikametine akÄ±m verilmeyecek, akÄ±m ÅžiÅŸli istikametine yönlendirilecektir. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Åžehitler Tepesi'ne kadar kapatÄ±lacaktÄ±r. KadÄ±rgalar Caddesi'nden Karaköy istikametine akÄ±m gönderilmeyecek, akÄ±m BeÅŸiktaÅŸ istikameti gidiÅŸ-geliÅŸ olarak yönlendirilecektir.” AçÄ±klamada ayrÄ±ca 18 Nisan gece saat 00.00’dan itibaren KadÄ±rgalar Åžehit Mehmetçik Caddesi'nin (KatÄ± atÄ±ÄŸÄ±n arkasÄ±nda açÄ±lan yeni yol) trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.