Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/04/2017 08:57

Dikkat Ä°stanbul'da bu yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

istanbul yol

Bu akÅŸam Vodefone Arena'da oynanacak BeÅŸiktaÅŸ Lyon maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

BeÅŸiktaÅŸ’taki Vodafone Arena StadÄ±’nda bu akÅŸam oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-O. Lyon maçÄ± nedeniyle stat çevresindeki yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, Vodafone Arena StadÄ±’nda 20 Nisan PerÅŸembe günü saat 22.05’de oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-O. Lyon Avrupa Ligi maçÄ± nedeniyle stat çevresindeki yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Maç günü trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ve alternatif güzergahlar ÅŸöyle:

“Akaretler Süleyman Seba Caddesi dönüÅŸleri kapatÄ±larak, Dolmabahçe istikametine akÄ±m gönderilmeyecek, akÄ±m geri çevirilecektir. Stadyum arkasÄ± Asker OcaÄŸÄ± Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akÄ±m gönderilmeyecek, akÄ±m Mete Caddesi'ne yönlendirilecektir. GümüÅŸsuyu MKE önünden kapama yapÄ±lacak, akÄ±m Dolmabahçe’ye verilmeyecek, yan yoldan KabataÅŸ istikametine verilecektir. Dolmabahçe Tünel çÄ±kÄ±ÅŸÄ±ndan kapama yapÄ±lÄ±p akÄ±m stadyum arkasÄ±na gönderilmeyecek,Taksim- Harbiye istikameti trafiÄŸe kapatÄ±lacaktÄ±r. KadÄ±rgalar alt baÅŸtan stadyum civarÄ±na akÄ±m gönderilmeyecek, akÄ±m KabataÅŸ-Karaköy istikametine yönlendirilecektir. BayÄ±ldÄ±m ve Küçük Çiftlik Caddesi'nden gelen akÄ±m Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akÄ±m Asker OcaÄŸÄ± Caddesi'ne gönderilecektir. Mete KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Dolmabahçe istikametine akÄ±m verilmeyecek, akÄ±m ÅžiÅŸli istikametine yönlendirilecektir. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Åžehitler Tepesi'ne kadar kapatÄ±lacaktÄ±r. KadÄ±rgalar Caddesi'nden Karaköy istikametine akÄ±m gönderilmeyecek, akÄ±m BeÅŸiktaÅŸ istikameti gidiÅŸ-geliÅŸ olarak yönlendirilecektir.” AçÄ±klamada ayrÄ±ca 18 Nisan gece saat 00.00’dan itibaren KadÄ±rgalar Åžehit Mehmetçik Caddesi'nin (KatÄ± atÄ±ÄŸÄ±n arkasÄ±nda açÄ±lan yeni yol) trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

20 Nisan 2017 yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan alÄ±nan son tahminlere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor, 20 Nisan 2017 tarihinde hava durumu nasÄ±l olacak, detaylar haberimizde

Metin FeyzioÄŸlu

Metin FeyzioÄŸlu ilk kez konuÅŸtu referandum oylamasÄ± tekrar edilebilir dedi

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu, referandum oylamasÄ±nda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n da geÃ§ersiz sayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Anayasa Mahkemesi veya AÄ°HMâ€™nin referandumu tekrarlatabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

lyon ekibine protesto

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± Lyon futbolcularÄ±na Ã¶yle bir ÅŸey yaptÄ± ki ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± FransÄ±z ekibi Lyon'un oyuncularÄ±nÄ± uyutmamak iÃ§in kaldÄ±klarÄ± otelin yakÄ±nÄ±na yaklaÅŸarak havai fiÅŸekler patlattÄ±