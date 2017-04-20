Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/04/2017 09:12

Metin FeyzioÄŸlu ilk kez konuÅŸtu referandum oylamasÄ± tekrar edilebilir dedi

Metin FeyzioÄŸlu

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu, referandum oylamasÄ±nda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n da geÃ§ersiz sayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Anayasa Mahkemesi veya AÄ°HMâ€™nin referandumu tekrarlatabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

FeyzioÄŸlu, 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oy tartÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinde, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin (AÄ°HM) referandumun yenilenmesine yol açacak bir karar alabileceÄŸini söyledi.

“SONUCUN ÅžÜPHE Ä°ÇERMEMESÄ° GEREKÄ°R”

FeyzioÄŸlu, YSK'nÄ±n muhalefetten gelen ÅŸikâyetleri reddetmesi halinde meselenin Anayasa Mahkemesi veya AÄ°HM'e taÅŸÄ±nabileceÄŸini söyledi. FeyzioÄŸlu, AÄ°HM'in oylamada ihlal tespit eden bir karar almasÄ± halimde referandumun yenilenmesi gerekeceÄŸine dikkat çekti. FeyzioÄŸlu, “EÄŸer sistemde böylesine büyük bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±yorsanÄ±z, sonucun ÅŸüphe içermemesi gerekir” dedi.

‘GÜVENLÄ°K YOKSA, DEMOKRASÄ° DE YOK DEMEKTÄ°R'

FeyzioÄŸlu, referandumda kaç kiÅŸinin mühürsüz oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun sonuca etki edip etmediÄŸini belirlemenin imkânsÄ±z olduÄŸunu da söyledi. Türkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±, “Bir ülkeyi demokrasi yapan ÅŸey, sandÄ±klarÄ±n güvenliÄŸidir. Hiçbir ÅŸeyden ÅŸüphe duyulmamalÄ±. Fakat sandÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n güvenli olmamasÄ±, rejimin demokrasi olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelir” diye konuÅŸtu.

‘TEK GÜVENCE MÜHÜR'

FeyzioÄŸlu, YSK kararÄ±nÄ±n manipülasyon ÅŸüphesine yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip, “Bir oyun dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilmediÄŸinin tek kanÄ±tÄ±, oy verme noktasÄ±nda zamanÄ±nda mühürlenmesidir. Bundan baÅŸka kanÄ±t yoktur. EÄŸer hayal gücünüzü kullanÄ±rsanÄ±z, istediÄŸiniz kadar usulsüzlük senaryosu yazabilirsiniz” ifadelerini kullandÄ±.

‘SONRADAN MÜHÜRLEMEK SUÇ'

Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±, birçok sandÄ±ktan çÄ±kan mühürsüz bazÄ± zarflarÄ±n sonradan mühürlenmesinin de suç olduÄŸunu söyledi. FeyzioÄŸlu, “Bunun iyi niyetten yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Fakat aslÄ±nda bu bir suç, bunu yapamazsÄ±nÄ±z. Geçersiz sayÄ±lmasÄ± gereken oylarÄ± mühürleyemezsiniz” dedi.

‘SAYIYI ARTIK BÄ°LEMEYÄ°Z'

Barolar BirliÄŸi'nin referandum gününde mühürsüz oylar konusunda binlerce telefon aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen FeyzioÄŸlu, mühürsüz oy sayÄ±sÄ±nÄ± hesaplamak için artÄ±k çok geç olduÄŸunu da ekledi. FeyzioÄŸlu, “SayÄ±yÄ± bilemeyiz… SayÄ±yÄ± bilmenin tek bir yolu vardÄ±, o da mühürsüz oylarÄ± saymaktÄ±” diye konuÅŸtu.

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