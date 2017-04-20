20 Nisan 2017 yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan alÄ±nan son tahminlere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor, 20 Nisan 2017 tarihinde hava durumu nasÄ±l olacak, detaylar haberimizde

Ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeyi, GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile Sivas, Tokat, Bingöl ve MuÅŸ çevrelerinin saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara'da zamanla kuzey ve kuzeybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara'nÄ±n güney ve doÄŸusu, Ege ve Ä°ç Anadolu'da kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Ä°stanbul: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Ä°zmir: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Adana: ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu 23

Antalya: ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 20

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu 20

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21