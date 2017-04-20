Hakime rÃ¼ÅŸvet teklif ederek serbest kalan iÅŸ adamÄ± tekrar gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± nedeniyle yakalanan ve hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan FÄ° YapÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fikret Ä°nan, 50 bin TL rÃ¼ÅŸvetin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±. Ancak rÃ¼ÅŸvet teklif ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan Ä°nan, tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FÄ° YapÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fikret Ä°nan, Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen FETÖ'nün finans ayaÄŸÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 AÄŸustos 2016 tarihinde "Terörizmin finansmanÄ±nÄ±n önlenmesi hakkÄ±ndaki kanun", "Suçtan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama", "SilahlÄ± terör örgütüne üye olma" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±. Ä°nan yapÄ±lan itiraz üzerine 24 KasÄ±m 2016'da Sulh Ceza Mahkemesi hakimi HASAN Akdemir tarafÄ±ndan tahliye edildi. Ancak iddiaya göre Akdemir'in 50 bin TL'lik rüÅŸvet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Akdemir'i tahliye ettiÄŸi bir ihbarla ortaya çÄ±ktÄ±.

"TEKRAR RÜÅžVET Ä°STEDÄ°"

Ä°ddiaya göre, Sulh Ceza HakimliÄŸinden Anadolu 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atanan hakim Hasan Akdemir FÄ° YapÄ±nÄ±n sahibi Fikret Ä°nan'dan ikinci kez 50 bin dolar rüÅŸvet istemesi üzerine Fikret Ä°nan avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa ihbarda bulundu. Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ihbar üzerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Akdemir'in isteÄŸi doÄŸrultusunda Fikret Ä°nan'Ä±n avukatÄ± seri numaralarÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ 50 bin dolarÄ± Ä°nan'Ä±n tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Sibel B. isimli avukatÄ±n Pendik'teki ofisine bÄ±raktÄ±. RüÅŸvetin verilmesiyle de cumhuriyet baÅŸsavcÄ± vekilinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyona start verildi. 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Hasan Akdemir ve avukat Serap Bindal suç üstü yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 3. AÄŸÄ±r ceza hakimi Hasan Akdemir'in iÅŸadamÄ±, Fikret Ä°nan' dan ÅŸirketi üzerine kayyum tarafÄ±ndan konulan tedbirleri kaldÄ±rmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 1 milyon dolar daha istediÄŸi de iddia edildi.

BAÅžSAVCILIK AÇIKLAMASI

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Medya Ä°letiÅŸim Bürosundan yapÄ±lan açÄ±klamada olayla ilgili ÅŸu açÄ±klama yapÄ±ldÄ±: "SoruÅŸturma kapsamÄ±nda alÄ±nan teknik takip ve izleme kararlarÄ±na istinaden, önceden seri numarasÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ 50 bin dolarÄ±n müÅŸteki tarafÄ±ndan Pendik'teki bir avukatlÄ±k bürosunda tesliminin ardÄ±ndan, baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca görevlendirilen cumhuriyet baÅŸsavcÄ± vekili ve Ä°stanbul Barosundan temin edilen iki avukat ile girilmiÅŸ ve AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± H.A. ve avukat S.B. suç üstü hükümleri gereÄŸince, suçun aÄŸÄ±r cezalÄ±k ve kiÅŸisel suç olmasÄ±, delillerin saÄŸlÄ±klÄ± toplanmasÄ± amacÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r." (Kaynak: Gazetevatan)