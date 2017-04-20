KÃ¼tahya'da iki kÄ±z Ã¶ÄŸrencisine tacizde bulunun Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±nda

KÃ¼tahya'da bir Ortaokul'da Ã¶ÄŸretmenlik yapan Ã¶ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrencilerinden birini tuvalete gÃ¶tÃ¼rerek cinsel organÄ±nÄ± gÃ¶sterirken diÄŸerine de istismarda bulundu

Kütahya'da ortaokul birinci sÄ±nÄ±fta okuyan 2 kÄ±z öÄŸrenciye cinsel istismarda bulunduÄŸu öne sürülen Sosyal Bilgiler öÄŸretmeni 39 yaÅŸÄ±ndaki U.K. polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Olay, Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Hasan Kahraman Ortaokulu'nda meydana geldi. Ä°ddialara göre Sosyal Bilgiler öÄŸretmeni U.K., öÄŸretmenler odasÄ±nda kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada odaya tenis raketi almaya gelen kÄ±z öÄŸrenci N.U.'ya elle sarkÄ±ntÄ±lÄ±kta bulundu. N.U., öÄŸretmen U.K.'nÄ±n elini Ä±sÄ±rÄ±p odadan kaçtÄ±. U.K. daha sonra N.U.'ya olayÄ± kimseye anlatmamasÄ± için tehditte bulundu. Yine iddialara göre öÄŸretmen U.K., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sÄ±rasÄ±nda sÄ±nÄ±fa girerek kÄ±z öÄŸrenci A.D.'yi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ± ve kÄ±zlar tuvaletine götürdü. A.D., kendisine cinsel organÄ±nÄ± gösteren öÄŸretmen U.K.'ye tekme atÄ±p tuvaletten kaçtÄ± ve müdürün yanÄ±na giderek olayÄ± anlattÄ±.

OKUL MÜDÜRÜ DURUMU POLÄ°SE BÄ°LDÄ°RDÄ°

Okul müdürünün durumu polise bildirmesini ardÄ±ndan öÄŸretmen U.K., ile A.D. adlÄ± kÄ±z öÄŸrencinin ders sÄ±rasÄ±nda sÄ±nftan çÄ±karÄ±lmasÄ±na izin veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖÄŸretmeni A.L.A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. A.L.A., polise ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Ortaokul birinci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri A.D. ve N.U.'nun aileleri, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan U.K.'dan ÅŸikayetçi oldu. SuçlamalarÄ± kabul etmeyen U.K., yapÄ±lan sorgulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.