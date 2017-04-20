FETÃ– ile iliÅŸkileri olan derneklerin BM statÃ¼leri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FETÃ– ile iliÅŸkileri olan ve kapatÄ±lan derneklerin BirleÅŸmiÅŸ Milletler sÃ¶z hakkÄ± alma hakkÄ±nÄ±n da tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Milli güvenliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu tespit edilen FETÖ/PDY ile iliÅŸkili olan bu üç kuruluÅŸun BM Ekonomik ve Sosyal Ä°ÅŸler Konseyi (EKOSOK) nezdindeki istiÅŸari statülerinin geri alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin tavsiye kararlarÄ± bugün yapÄ±lan oturumda oydaÅŸmayla kabul edildi.AyrÄ±ca yine 667 sayÄ±lÄ± KHK ile kapatÄ±lmÄ±ÅŸ olan Ä°stanbul Fikir AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DerneÄŸinin ve Hazar Strateji Enstitüsü DerneÄŸinin BM'ye istiÅŸari statü baÅŸvurularÄ±nÄ±n da iptal edilmesi yönünde karar alÄ±ndÄ±.Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, istiÅŸari statü ile BM nezdindeki uluslararasÄ± toplantÄ±lara katÄ±lÄ±m ve devletlerle STK'larÄ±n buluÅŸtuÄŸu toplantÄ±larda söz hakkÄ± elde ediyor ve BM üyesi ülkelere çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±yla ilgili görüÅŸ ve önerilerini taÅŸÄ±yabiliyor.

TÜRKÄ°YE ÅžUBAT AYINDA TALEP ETMÄ°ÅžTÄ°

Türkiye Subat ayÄ±nda, 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde (EKOSOK) istiÅŸari statüsü bulunan, FETÖ ile baÄŸlantÄ±lÄ± Kimse Yok Mu DerneÄŸi'nin, Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± ile TUSKON'un BM'deki "istiÅŸari statüsünün" iptal edilmesi talebinde bulunmuÅŸtu.Åžubat ayÄ±ndaki oylama sonucunda BM Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± Komitesi, EKOSOK'a FETÖ ile baÄŸlantÄ±lÄ± örgütlerin BM'deki "istiÅŸari statüsünün" iptal edilmesine iliÅŸkin tavsiyede bulunma kararÄ± aldÄ±.Komitenin 3 örgütün statülerinin iptaline iliÅŸkin tavsiye kararÄ±, bugün 54 üyeli EKOSOK'ta oylandÄ±. Ve 3 FETÖ'cü kurumun BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki "istiÅŸari statüleri" düÅŸürüldü.