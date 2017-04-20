CHP liderine sarÄ±larak hÄ±Ã§kÄ±ra hÄ±Ã§kÄ±ra aÄŸladÄ±

Tunceli'deki helikopter kazasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 46 yaÅŸÄ±ndaki emekli Albay Pilot Dilaver KarsavuranoÄŸlu'nun oÄŸlu BarÄ±ÅŸ, CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na sarÄ±larak aÄŸladÄ±

Tunceli Pülümür’deki helikopter kazasÄ±nda ÅŸehit olan emekli Albay Pilot Dilaver KarsavuranoÄŸlu için ÇankÄ±rÄ±’nÄ±n Åžabanözü Ä°lçesi KarahacÄ± Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÇankÄ±rÄ± Valisi Mesut Köse, Ak Parti ÇankÄ±rÄ± Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu, ÇankÄ±rÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°rfan Dinç, Yenimahalle Belediye BaÅŸkanÄ± Fethi YaÅŸar, ÅŸehidin eÅŸi GülÅŸen KarsavuranoÄŸlu, üniversite öÄŸrencisi çocuklarÄ± BarÄ±ÅŸ, 20 yaÅŸÄ±ndaki Onur, ÅŸehidinannesi Gülhanim, kardeÅŸleri Bülent, CoÅŸkun ve Alican, kayÄ±npederi Akman CaferoÄŸlu, pilot arkadaÅŸlarÄ±, çok sayÄ±da özel harekat polisi ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

KILIÇDAROÄžLU’NA SARILDI

Cenaze namazÄ± köydeki camide kÄ±lÄ±nÄ±rken,Åžehit pilot KarsavuranoÄŸlu’nun yakÄ±nlarÄ± Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabuta sarÄ±larak gözyaÅŸÄ± döktü. Åžehit babasÄ±nÄ±n asker ÅŸapkasÄ±nÄ± takan oÄŸlu BarÄ±ÅŸ KarsavuranoÄŸlu, ayakta durmakta güçlük çekerken, CHP Lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na taziye dileÄŸi sÄ±rasÄ±nda uzun süre sarÄ±larak, "Babam sizi çok severdi" diyerek gözyaÅŸÄ± döktü.

Åžehidin kayÄ±npederi Akman CaferoÄŸlu, cenaze törenine katÄ±lanlara teÅŸekkür ederek, damadÄ±nÄ±n bir kahraman olduÄŸunu, çok can kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, herkesin damadÄ±yla birlikte tüm ÅŸehitlere dua etmesini istedi. Åžehit pilot Dilaver KarsavuranoÄŸlu’nun babasÄ± Murat KarsavuranoÄŸlu’nun 15 yÄ±l önce vefat ettiÄŸi belirtildi.

"BENÄ°M BABAM KAHRAMANDI"

Åžehidin oÄŸlu BarÄ±ÅŸ KarsavuranoÄŸlu, babasÄ±nÄ±n bir kahraman olduÄŸunu belirterek, "Benim babam polis oldu, benim babam jandarma oldu, benim babam karacÄ± oldu, benim babam havacÄ± oldu. AyaÄŸÄ± yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi, ÅŸehit oldu. Benim babam bir kahramandÄ±. Son kez sizden tek ricam benim babamÄ± alkÄ±ÅŸlayÄ±n, herkes babamÄ± alkÄ±ÅŸlasÄ±n" diye konuÅŸtu.

Cenaze töreninde bulunanlar BarÄ±ÅŸ KarsavuranoÄŸlu’nun isteÄŸini yerine getirerek alkÄ±ÅŸ tuttu. AmcasÄ± Alican KarsavuranoÄŸluile birlikte asker selamÄ± veren BarÄ±ÅŸ KarsavuranoÄŸlu, tören mangasÄ± ile birlikte babasÄ±nÄ±n Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutuna omuz vererek mezarlÄ±ÄŸa kadar eÅŸlik etti. Åžehidin cenazesi KarahacÄ± Köyü mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

Kaynak: Hürriyet