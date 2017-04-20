MÃ¼ge AnlÄ±'da ÅŸok olay polisler stÃ¼dyoyu bastÄ± ve tutukladÄ±lar

ATV kanalÄ±ndan ekrana gelen MÃ¼ge AnlÄ±'nÄ±n programÄ±nda bu sabah polisler stÃ¼dyoyu basarak hakkÄ±nda arama kararÄ± bulunan Yusuf Aslan adlÄ± kiÅŸiyi tutukladÄ±

OÄŸlu Yusuf Aslan 18’ini bile doldurmamÄ±ÅŸ kÄ±zÄ± kaçÄ±rÄ±nca, baba Aslan da oÄŸlu ve kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± evine almaktan tutuklandÄ±. Aile “kÄ±zÄ±mÄ±z kaçÄ±rÄ±ldÄ±” diye ÅŸikayetçi oldu. Olay sonrasÄ± Aslan’Ä±n oÄŸlu Yusuf Aslan tutuklandÄ±. YÄ±lmaz Aslan ise polisler tarafÄ±ndan aranÄ±yordu.

HakkÄ±nda arama kararÄ± olan Yusuf Aslan'Ä± canlÄ± yayÄ±nda polisler aldÄ±

YÄ±lmaz Aslan, “KÄ±zÄ±n babasÄ± geldi ÅŸikayetçi olmamak için 10 bin TL istedi, verdim. Adam ÅŸikayetini geri çekti ancak kamu davasÄ±na girdiÄŸi için mahkeme devam etti ve oÄŸlum ile kardeÅŸim tutuklandÄ±. Ben ne yapacaÄŸÄ±m Müge HanÄ±m. OÄŸlum ile gelinim gelmiÅŸ… SokaÄŸa atÄ±lmaz. Ben de baba olarak kabul ettim. BabasÄ± da davadan vazgeçmiÅŸti” ÅŸeklinde konuÅŸtu.