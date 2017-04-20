Ä°zmir'i kana bulayacaklardÄ± tutuklandÄ±lar

Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan ve DAEÅž'li olduklarÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenilen 3 terÃ¶rist tutuklandÄ±

Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± ve DEAÅž üyesi olduklarÄ± iddia edilen 19 ÅŸüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.Ä°zmir Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Terörle Mücadele Åžube ve Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na yönelik eylem hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± belirlenen DAEÅž temaslÄ± 19 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. 19 ÅŸüpheli, emniyetteki sorgulamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çÄ±karÄ±lan 19 ÅŸüpheliden 3'ü tutuklanÄ±rken, diÄŸer 10'u savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan, 6'sÄ± ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

"Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasÄ±yla tutuklanan 3 kiÅŸi cezaevine gönderildi. 11 Nisan'da yapÄ±lan operasyonda ayrÄ±ca, DEAÅž'e ait çok sayÄ±da örgütsel doküman ve hücum yeleÄŸi ile dijital malzemeler ele geçirilmiÅŸti.